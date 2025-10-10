На курортном озере Увильды продают крупный остров под гостиничный комплекс

На курортном озере Увильды на продажу выставили большой остров Елинь, предназначенный для строительства гостиниц. Предложение размещено на популярном сайте объявлений.
«Остров Елинь на озере Увильды доступен для приобретения за 105 млн рублей. Площадь участка — 18,4 гектара. Данный актив рассматривается как площадка для создания крупной базы отдыха или гостиничного комплекса», — говорится в тексте объявления на сайте «Авито».
В настоящее время участок находится в долгосрочной аренде до 2050 года, с возможностью переуступки прав аренды. Продавец отмечает, что местоположение острова Елинь отличается развитой инфраструктурой. Он расположен в непосредственной близости населенного пункта Сайма и базы отдыха «Жемчужина».
Озеро Увильды, крупнейший водоем Южного Урала, по праву носит звание «Голубой жемчужины Урала». Его уникальная чистота и живописные ландшафты привлекают туристов из различных регионов России. Озеро является памятником природы областного значения и входит в пятерку чистейших водоемов страны.
