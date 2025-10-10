Челябинские ученые создали модуль для авто с поломкой двигателя

Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) в Челябинске создали и запатентовали гибридный модуль, который позволяет автомобилю с поврежденным двигателем продолжить движение на расстояние до 10 километров. Разработка может устанавливаться на автомобиль непосредственно в процессе эксплуатации без необходимости внесения изменений в заводскую конструкцию. Об этом рассказал заведующий кафедрой «Автомобили и автомобильный сервис» ЮУрГУ Александр Рулевский.
«Запатентованный нами резервный привод обладает рядом существенных преимуществ. Главное — это простота, то есть наш гибридный модуль может быть установлен на автомобиль непосредственно в режиме его эксплуатации, при этом нет необходимости изменять заводскую конструкцию машины», — сказал Рулевский ТАСС.
По словам Александра Рулевского, созданная учеными система представляет собой гибридный привод с электродвигателем, который подключается к раздаточной коробке через гидромуфту. Он отметил, что система также отличается надежностью и способна работать даже в экстремальных условиях.
Как уточнили в университете, в отличие от электронных фрикционных муфт, в конструкции нового модуля используется гидромуфта. Это обеспечивает стабильную работу гибридного привода и позволяет автомобилю кратковременно двигаться бесшумно и с минимальным тепловым излучением. Электродвигатель включается только при выходе из строя основного двигателя, после чего автомобиль способен проехать до 10 километров. Гидромуфта сглаживает переход между режимами работы, снижая нагрузки на трансмиссию и предотвращая возможные повреждения. Для питания системы используются стандартные автомобильные аккумуляторы, что упрощает ее обслуживание и эксплуатацию. Разработчики отмечают, что резервный привод можно применять на различных моделях автомобилей.
ЮУрГУ активно занимается инновационными разработками в области автомобильных технологий. Ранее ученые вуза уже создали мобильное приложение AIMS Eco, которое позволяет водителям безостановочно проезжать перекрестки, предсказывая их освобождение с высокой точностью.
