Челябинцев пригласили на фестиваль «Матрешка» в Копейск

В городе Копейске Челябинской области 11 октября стартует фестиваль «Матрешка», посвященный традициям, творчеству и семейным ценностям. Мероприятие пройдет у Храма Покрова Пресвятой Богородицы и обещает стать ярким событием для жителей и гостей города.
«11 октября у Храма Покрова Пресвятой Богородицы развернется фестиваль „Матрешка“. Будет громко, весело и по-настоящему. Мастер-классы, забавы, песни и пляски от казаков и русских творческих коллективов, ярмарка и отличное настроение. Приходите, прикоснитесь к истории», — пригласили гостей организаторы на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Программа фестиваля:
- 10:00 — открытие ярмарки народных мастеров;
- 11:00 — мастер-классы «Народный мастер"; казачьи забавы для детей и взрослых; детская концертная программа;
- 12:30 — большой праздничный хоровод с участием всех гостей;
- 13:00 — торжественное открытие фестиваля; конкурс на лучший русский народный костюм; народные игры с призами от спонсоров; выступление кавер-группы Balalayka Brothers;
- 17:00 — завершение фестиваля; зажжение "Костра дружбы".
В течение дня гостей ждут вокальные выступления с народными и авторскими песнями от лучших исполнителей региона. Программой также предусмотрены зажигательные и лирические танцевальные номера от ведущих хореографических ансамблей. Ожидается яркий театр мод с дефиле, демонстрирующим красоту и многообразие национального костюма.
Вход на фестиваль свободный. Посетителей приглашают прийти всей семьей, чтобы насладиться атмосферой праздника.
Как ранее писало URA.RU, площадку фестиваля возле храма Покрова Пресвятой Богородицы в дальнейшем также предполагается использовать для проведения различных мероприятий. Одновременно данная локация сможет принять до 800 посетителей. Работать она будет и летом, и зимой.
