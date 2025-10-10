10 октября 2025

Челябинцев пригласили на фестиваль «Матрешка» в Копейск

В Копейске 11 октября пройдет фестиваль, посвященный традициям
Гостей фестиваля будут угощать традиционными блюдами русской кухни
Гостей фестиваля будут угощать традиционными блюдами русской кухни

В городе Копейске Челябинской области 11 октября стартует фестиваль «Матрешка», посвященный традициям, творчеству и семейным ценностям. Мероприятие пройдет у Храма Покрова Пресвятой Богородицы и обещает стать ярким событием для жителей и гостей города.

«11 октября у Храма Покрова Пресвятой Богородицы развернется фестиваль „Матрешка“. Будет громко, весело и по-настоящему. Мастер-классы, забавы, песни и пляски от казаков и русских творческих коллективов, ярмарка и отличное настроение. Приходите, прикоснитесь к истории», — пригласили гостей организаторы на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Программа фестиваля:

  • 10:00 — открытие ярмарки народных мастеров;
  • 11:00 — мастер-классы «Народный мастер"; казачьи забавы для детей и взрослых; детская концертная программа;
  • 12:30 — большой праздничный хоровод с участием всех гостей;
  • 13:00 — торжественное открытие фестиваля; конкурс на лучший русский народный костюм; народные игры с призами от спонсоров; выступление кавер-группы Balalayka Brothers;
  • 17:00 — завершение фестиваля; зажжение "Костра дружбы".

В течение дня гостей ждут вокальные выступления с народными и авторскими песнями от лучших исполнителей региона. Программой также предусмотрены зажигательные и лирические танцевальные номера от ведущих хореографических ансамблей. Ожидается яркий театр мод с дефиле, демонстрирующим красоту и многообразие национального костюма.

Вход на фестиваль свободный. Посетителей приглашают прийти всей семьей, чтобы насладиться атмосферой праздника.

Как ранее писало URA.RU, площадку фестиваля возле храма Покрова Пресвятой Богородицы в дальнейшем также предполагается использовать для проведения различных мероприятий. Одновременно данная локация сможет принять до 800 посетителей. Работать она будет и летом, и зимой.

