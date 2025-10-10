Эксперты рассказали, какие модели iPhone скупают челябинцы

В Челябинске за третий квартал 2025 года резко выросли продажи популярных моделей iPhone. Как сообщили аналитики «Авито» 11 октября, спрос на смартфоны Apple в городе показал значительный рост по сравнению с предыдущим периодом. Лидером по динамике стал iPhone 14 Pro — количество сделок по этой модели увеличилось на 67%. Статистика приведена в официальном отчете платформы «Авито».
«По моделям пятерка лидеров роста продаж распределилась так: на первом месте — iPhone 14 Pro. Их стали покупать чаще на 67%. На 57% выросли продажи iPhone 13 mini, на 42% — iPhone 15 Pro Max», — сообщили в «Авито».
По данным аналитического отчета, в пятерку лидеров также вошел iPhone 13, продемонстрировавший увеличение объемов продаж на 40%. Спрос на iPhone 16 вырос на 38%.
В целом в третьем квартале 2025 года объем продаж новых смартфонов увеличился на 21% по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом. Наибольший рост показали устройства китайского бренда TECNO — их продажи выросли на 75%. Вторую позицию заняла компания HONOR, увеличив поставки на 44%. Смартфоны vivo также продемонстрировали значительный прирост, продажи увеличились на 35%. Кроме того, на платформе Avito зафиксировано повышение спроса на телефоны Samsung и Apple — на 30% и 25% соответственно.
Во вторник, 9 сентября 2025 года, корпорация Apple открыла продажи серии смартфонов iPhone 17. В 2025 году компания представила не только обновленные версии уже известных устройств, но и вывела на рынок принципиально новый форм-фактор — ультратонкий iPhone 17 Air, пришедший на смену привычной модели Plus.
