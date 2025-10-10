На федеральной автодороге М-5 «Урал» Москва — Челябинск, на участке между Юрюзанью и Усть-Катавом, загорелась фура. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по области. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.
«На 1635 км а/д Москва-Челябинск (Юрюзань-Усть-Катав) работают оперативные службы. Произошло возгорание транспортного средства. Пострадавших нет», — говорится в сообщении ведомства.
В настоящее время проводятся работы по тушению пожара и возобновлению транспортного сообщения. Сотрудники Госавтоинспекции обеспечили объезд данного участка автодороги через Катав-Ивановск. Водителей призывают быть внимательными и следовать указаниям регулировщиков, а также заранее планировать маршрут с учетом объезда. Причины возгорания транспортного средства пока не установлены.
