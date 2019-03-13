Россия нанесла массированный удар в Сирии

Воздушно-космические силы РФ нанесли мощный удар по складу со взрывчатыми веществами в сирийской провинции Идлиб. Объект принадлежал запрещенной на территории РФ террористической группировке «Хайят Тахрир аш-Шам».
«Склад был полностью уничтожен, что вызвало мощный взрыв», — сообщает агентство Regnum со ссылкой на новостной ресурс Al-Masdar News. По некоторым данным, в нанесении авиаударов были задействованы также истребители ВВС Сирии
Уточняется, что в Идлибе находятся бойцы вооруженной сирийской оппозиции и террористы. Ранее в Анкаре в заявляли, что Россия, Турция и Иран могут «в любое время» провести там совместные военные операции против джихадистов, напоминает Lenta.ru.