Глава УМВД по Тюменской области Юрий Алтынов не подтвердил слухи об увеличении срока выслуги лет. Об этом он заявил, выступая на заседании регионального парламента, передает из зала облдумы корреспондент «URA.RU».
Вопрос задал вице-спикер заксобрания Владимир Пискайкин. «У меня такой информации нет. Пока мы работаем в тех же условиях, что и раньше», — ответил Алтынов.
Ранее глава УМВД заявлял о большом дефиците кадров в рядах тюменской полиции. По его словам, в штатном расписании ведомства не хватает около 600 человек. Сотрудники уволились из структуры на фоне слухов об изменении порядка выхода на пенсию.