Столичных гаишников арестовали за взятку в треть миллиона рублей

Сотрудники ГИБДД задержаны в Москве по подозрению в получении крупной взятки. Как рассказал «URA.RU» источник в столичной полиции, лейтенант и прапорщик получили деньги, чтобы скрыть преступление.
«Оба гаишника получили 300 тысяч рублей от гражданина, при котором было обнаружено наркотическое вещество», рассказал собеседник.
Под подозрением сотрудников службы собственной безопасности оказались семеро сотрудников ДПС ГИБДД по Юго-Западному административному округу Москвы, но информация подтвердилась только в отношении двух из них.
В ГУ МВД по Москве данную информацию подтвердили. «Двое сотрудников ГИБДД по ЮЗАО получили взятку за непривлечение к установленной законом ответственности за хранение веществ, запрещенных к законному обороту», — сообщили в пресс-службе московской полиции. — Сотрудники ГИБДД будут уволены по отрицательным мотивам, а их руководители — привлечены к дисциплинарной ответственности».
По информации telegram-канала Mash, инцидент произошел на Садовом кольце. Полицейские якобы остановили подозрительную иномарку с водителем и пассажиром навеселе. В бардачке был найден пакетик с двумя граммами белого порошка. Сотрудники полиции, как сообщает анонимный источник, получили миллион рублей, чтобы не давать делу ход.