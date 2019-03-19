Порошенко вызвали в суд, чтобы узнать, насколько он разбогател

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
19 марта 2019 в 20:14
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Открытая лицензия 10.06.2015. Петр Порошенко., порошенко петр
Порошенко должен представить суду декларацию о своих доходахФото: пресс-служба президента Украины

Действующего лидера Украины, кандидата в президенты страны Петра Порошенко, вызвали в суд по делу о предвыборной агитации его соперника по выборам Юрия Бойко. В предвыборном ролике последнего распространялись сведения о доходах Порошенко, сообщает агентство «Украинские новости».

Бойко требовал через суд признать незаконным отказ Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) транслировать его предвыборный ролик о «разбогатевшем в десять раз президенте» при «обедневших в два раза пенсионерах». Медиакомпания отказала кандидату в президенты, сославшись на недостоверность данных в его агитационном видео.

«Порошенко вызвали по иску кандидата на пост президента Украины Юрия Бойко к НОТУ о признании противоправной бездеятельность и обязательства осуществить действия», — уточняет информагентство. Украинского лидера будут ждать в Шевченковском районном суде Киева с декларацией о доходах.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта, напоминает RT. Как отмечает телеканал 360, сейчас среди потенциальных кандидатов на президентское кресло лидирует комик Владимир Зеленский, за которого собираются голосовать 34% жителей страны в первом туре и 70% — во втором.

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