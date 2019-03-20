На отдых судей в отставке в Тюменской области потратят 1,6 млн рублей

В Тюменской области ищут подрядчика, который сможет оформить санитарно-курортные путевки для судей в отставке. На обеспечение отдыхом 32 бывших сотрудников выделили 1 592 400 рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Электронный аукцион будет проведен 1 апреля.
«Федеральный бюджет ежегодно выделяет деньги для отдыха судей в отставке. Судьи пишут заявление и в порядке очередности получают путевки. Они могут попросить направить вместе с собой супруга или детей, но оплачивать их проезд и пребывание в санатории будут отдельно. Это делается согласно закону», — пояснили корреспонденту «URA.RU» в управлении судебного департамента Тюменской области.
Пять путевок должны быть оформлены на отдых в санаторий в районе города-курорта Белокуриха у горной речки. Четыре — в Сочи, не далее 300 метров от моря. Обязательное условие — собственный пляж и бассейн. 23 путевки ждут в здравницу Западно-Сибирского региона, расположенную не далее 50 км от Тюмени по Червишевскому тракту «в экологически чистой местности с благоприятными условиями рядом с лесным массивом, водоемом и бассейном». В закупке даже указана ссылка на тюменский санаторий «Сибирь», отвечающий требованиям.
Согласно документам, на отдых бывшие судьи отправятся в период с апреля по ноябрь. Подобные закупки проходили и в два предыдущих года: тогда победителем становились ООО «Соверен-Л» и ООО «Планета туризма».