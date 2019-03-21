Москва затягивает решение по новому координатору штаба Навального в Тюмени

Второй месяц штаб оппозиционера Алексея Навального в Тюмени остается без руководителя. Решение о новом главе организации в регионе должны принять в федеральном штабе.
«Все очень затягивается. Москва не определилась с кандидатом: можно выбрать не того кандидата и серьезно ошибиться», — заметил источник «URA.RU».
Другой региональный эксперт, знакомый с ситуацией в движении, считает, что скорого назначения руководителя в Тюмени ждать не стоит. «Не думаю, что штаб в Москве может предложить нормальную зарплату руководителю, который готов проводить акции в Тюмени и рисковать свободой. У нас сложно получить гражданскую поддержку: если посадят — люди скажут, что так и следовало поступить, а на митинги выйдут единицы. Сторонников не привлечь, денег не заработать. Это кризис кадров», — говорит политолог, пожелавший остаться неизвестным, и отмечает, что Тюмень — сложный для оппозиционных партий регион именно из-за своей благополучности.
Более перспективной тюменцам кажется работа регионального крыла «Открытой России», которое недавно провело в областной столице форум «Свободные люди». «Когда другие несистемные оппозиционные движения практически прекратили появляться с акциями, делать заявления и тем более проводить встречи с гражданами, представители „Открытой России“ кажутся активными в политическом плане», — говорят эксперты.
Редакция «URA.RU» попросила прокомментировать смену руководства в штабе в Тюмени, однако сторонники отказались общаться с агентством. В федеральный штаб был направлен официальный запрос.
В конце января штаб Навального в Тюмени через соцсети объявил, что ищет нового руководителя взамен Александра Куниловского. Ранее «URA.RU» писало о том, что координатор решил уйти в отставку из-за претензий федерального руководства движения.