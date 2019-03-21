Умерла звезда сериала «Дальнобойщики»

Валентина Завойская
© Служба новостей «URA.RU»
21 марта 2019 в 20:07
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В «Дальнобойщиках» Зайченко сыграл в 1 сезоне Алексея Кузнецова (Леху)Фото: kinopoisk.ru

Актер Петр Зайченко, известный своей ролью в сериале «Дальнобойщики», умер. Артист скончался в одной из больниц Волгограда.

«Петр Зайченко скончался на 76-м году жизни 21 марта», — сообщает ТАСС со ссылкой на внучку актера Ксению Амирову. У артиста случился третий инфаркт.

Заслуженный артист Зайченко известен ролями в сериалах «Дальнобойщики» и «Участок», фильмах «Такси-Блюз», «Сибирь. Монамур» и многих других. Около месяца назад актера госпитализировали с подозрением на инфаркт, напоминает «Ридус». Артиста беспокоили боли в груди, но врачи уверили, что серьёзной угрозы здоровью Зайченко нет.

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