Умерла звезда сериала «Дальнобойщики»

Актер Петр Зайченко, известный своей ролью в сериале «Дальнобойщики», умер. Артист скончался в одной из больниц Волгограда.
«Петр Зайченко скончался на 76-м году жизни 21 марта», — сообщает ТАСС со ссылкой на внучку актера Ксению Амирову. У артиста случился третий инфаркт.
Заслуженный артист Зайченко известен ролями в сериалах «Дальнобойщики» и «Участок», фильмах «Такси-Блюз», «Сибирь. Монамур» и многих других. Около месяца назад актера госпитализировали с подозрением на инфаркт, напоминает «Ридус». Артиста беспокоили боли в груди, но врачи уверили, что серьёзной угрозы здоровью Зайченко нет.