Кинорежиссер Юрий Мамин уезжает из России

Мамин не видит своей творческой реализации в России фото: kino-teatr.ru

Кинорежиссер Юрий Мамин переезжает из России в США вместе с семьей. По его словам, на родине он не видит перспектив для своего дальнейшего профессионального роста.

«Я не могу в своей стране работать и творить. Более того, я внесен в так называемый список „пятой колонны“. За последние годы были закрыты все мои программы и кинематографические проекты», — пояснил Мамин в интервью «Росбалту». Также режиссер подчеркнул, что сегодня Фонд кино спонсирует не перспективные фильмы, а слабые проекты крупных студий. При подобной политике, по мнению Мамина, другим остаются лишь «копейки на драку».

Юрий Мамин — режиссер и бывший телеведущий, который прославился своими фильмами «Окно в Париж», «Горько!», «Фонтан» и «Праздник Нептуна». Теперь он намерен снимать видеоклипы на песни своей дочери Екатерины, которая сейчас проживает в Америке.

Ранее об эмиграции в США говорил скандальный актер Алексей Панин. В своем instagram-аккаунте он опубликовал фотографию американской визы, отметив, что это «билет в один конец». Позже он призывал уезжать из страны всех жителей России, поскольку «ничего хорошего их в этой стране не ждет».