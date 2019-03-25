Артюхов собирает ямальских мэров на разговор

Главы муниципалитетов Ямала съезжаются в окружную столицу Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов 26 марта соберет всех ямальских мэров в столице. В правительстве пройдет расширенный совет глав. Речь пойдет о благоустройстве и ремонте гособъектов. Также у глав появится возможность познакомиться с Яной Калюжиной, которая недавно возглавила ямальское управление налоговой службы, рассказали «URA.RU» в пресс-службе губернатора.

Инсайдеры в правительстве регионов рассказывают, что губернатор не планировал никаких резких публичных заявлений и жестких обращений к мэрам. Заседание должно пройти в рабочей обстановке. Однако собеседники отмечают, что, помимо общего совета, у губернатора намечен еще ряд частных встреч с главами, которые пройдут уж в закрытом режиме. С кем конкретно собирается встретиться губернатор и какие тему он поднимет — пока неизвестно.

Не исключено, что за рамками официального мероприятия может оказаться встреча с главой Тазовского района Василием Паршаковым. За последнюю неделю район несколько раз привлекал внимание общественности скандалами. Так, сейчас в Тазовском обсуждается реформа власти, которая встретила сопротивление муниципальных чиновников, а в минувшие выходные в одной из школ было найдено тело ребенка, который, по предварительной версии, свел счеты с жизнью, сейчас там проходит масштабная проверка.