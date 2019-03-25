Назначена дата рассмотрения миллионного иска против Бузовой и Баскова

Суд назначил дату рассмотрения иска против певцов Николая Баскова и Ольги Бузовой из-за участия в рекламе финансовой пирамиды «Кэшбери». Первое заседание по делу о недостоверной рекламе пройдет 11 апреля.
«Суд 11 апреля проведет беседу по иску Ружникова Д. В. к Баскову Н. В., Матюгиной Н. Г., Бузовой О. И. и ООО «Кэшбери», — передает агентство РАПСИ заявление представителя суда.
«Кэшбери» была самой крупной сетью микрозаймов в России. Компанию признали финансовой пирамидой и ликвидировали в 2018 году по решению Центробанка. Ущерб от действий ООО оценен в три млрд рублей.
Ранее сообщалось, что инвалид из Анапы потребовал от артистов миллион рублей из-за того, что те снялись в рекламе компании и заявили, что получили от компании хорошую прибыль.