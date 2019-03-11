С Бузовой и Баскова требуют миллион из-за «Кэшбери»

Звезд обвиняют в том, что те снялись в рекламе компании «Кэшбери» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Житель Анапы Дмитрий Ружников потребовал взыскать с Николая Баскова и Ольги Бузовой миллион рублей. Мужчина посчитал артистов причастными к экономическому преступлению.

«Звезды, по мнению Ружникова, соучастники преступления, так как они рекламировали услуги компании „Кэшбери“», — уточняет «Пятый канал». Адвокат истца объяснил, что артисты в рекламе финансовой пирамиды утверждали, что сами вложили в нее деньги и получают хорошую прибыль. Таким образом, по мнению жителя Анапы, они могут нести ответственность перед пострадавшими клиентами «Кэшбери».

Руководствуясь такой логикой, Ружников решил потребовать с Баскова и Бузовой миллион рублей. В эту сумму входят 880 тысяч рублей, которые житель Анапы вложил «Кэшбери», а также компенсация морального вреда в размере 100-200 тысяч рублей. Истец добавил, что решил вложиться в компанию только после того, как увидел рекламу с участием звезд.

«У меня первая группа инвалидности, надо было ехать на лечение в Израиль, все деньги туда вложил», — признался Ружников. Он рассказал, что лишился всех сбережений из-за краха «Кэшбери» в 2018 году. «Мне теперь не на что даже будет поехать в суд, в Москву», — пожаловался Ружников.

Против владельца «Кэшбери» Артура Варданяна житель Анапы иск выдвигать не планирует. Ружников считает, что Варданян не имеет отношения к действиям компании и является подставным лицом.

Самую крупную сеть микрозаймов в России Центробанк признал классической финансовой пирамидой в сентябре 2018 года. Затем «Кэшбери» начала закрывать свои офисы, а после перестала выплачивать деньги. ЦБ оценил ущерб от действий компании в 3 млрд рублей.