28 марта 2019
27 марта 2019

Единственная женщина-губернатор уезжает за границу. Но перед этим ее ждет специальный женский форум

Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.RU»
29 марта 2019 в 14:19
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Пресс-конференция Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Н.В. Комаровой. Ханты-Мансийск, комарова наталья, комарова жестикулирует
У губернатора Югры насыщенный графикФото: Алексей Андронов © URA.RU

Губернатор Югры Наталья Комарова отправилась с рабочей поездкой в Москву, где примет участие в Совете евразийского женского форума, а также в группе госсовета по направлению «государственное и муниципальное управление». Об этом 29 марта «URA.RU» сообщили в департаменте общественных и внешних связей Югры.

В депсвязей добавили, что после командировки в Москву Комарова на четыре дня уедет во Францию. «С 31 марта по 4 апреля работает в Страсбурге, принимает участие в составе российской делегации в мероприятиях конгресса местных и региональных властей Совета Европы», — говорится в сообщении ведомства.

Губернатор Югры Наталья Комарова вошла в состав российской делегации в палате регионов конгресса местных и региональных властей Совета Европы в феврале. Она будет работать в качестве представителя РФ в Совете Европы до 2020 года.

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