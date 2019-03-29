Губернатор Югры Наталья Комарова отправилась с рабочей поездкой в Москву, где примет участие в Совете евразийского женского форума, а также в группе госсовета по направлению «государственное и муниципальное управление». Об этом 29 марта «URA.RU» сообщили в департаменте общественных и внешних связей Югры.
В депсвязей добавили, что после командировки в Москву Комарова на четыре дня уедет во Францию. «С 31 марта по 4 апреля работает в Страсбурге, принимает участие в составе российской делегации в мероприятиях конгресса местных и региональных властей Совета Европы», — говорится в сообщении ведомства.
Губернатор Югры Наталья Комарова вошла в состав российской делегации в палате регионов конгресса местных и региональных властей Совета Европы в феврале. Она будет работать в качестве представителя РФ в Совете Европы до 2020 года.