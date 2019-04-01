Уральский банк-банкрот судится с компанией из Екатеринбурга из-за многомиллионного кредита

Банк-банкрот хочет взыскать с компании 109 млн рублей Фото: depositphotos.com

«Сибирский банк реконструкции и развития» (СБРР), который находится в стадии ликвидации, требует досрочного погашения кредита от фирмы «Сити+» из Екатеринбурга. Заявление с требованиями истца появилось в картотеке дел Арбитражного суда Тюменской области.

По данным, опубликованным на сайте электронного правосудия, банк-банкрот хочет взыскать с уральской компании 109 млн рублей. В качестве третьих лиц в судебном процессе указано ООО «Интекс», которое зарегистрировано в Москве. В доступной информации пока не указано, когда состоится первое заседание по делу. Также не упоминается обоснование требований и деталей дела.

Аналогичные претензии от СБРР к «Сити+» поступали в 2018 году. В определении Арбитражного суда Тюменской области указано, что банк требовал досрочно вернуть средства по кредитному договору, но ему было отказано. В качестве обоснования своего решения суд отметил, что СБРР не предоставил доказательства направления ответчику своих требований. В итоге заявление было возвращено истцу 11 декабря 2018 года.

По данным из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), ООО «Сити+» было зарегистрировано в сентябре 2011 года директором и учредителем организации Сергеем Безруковым. Основным видом деятельности компании указана резка, обработка и отделка камня, а в качестве дополнительных — оптовая торговля ювелирными изделиями, а также изделиями из керамики и стекла.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в начале 2018 года у тюменского банка, чьи филиалы работали в Нижневартовске, Сургуте, Салехарде и Тобольске, была отозвана лицензия. В марте по иску Центробанка России учреждение было признано банкротом. Позже стало известно, что бывший председатель правления СБРР Григорий Романюта в январе 2018 года украл полмиллиарда рублей из кассы банка. По информации гособвинения, большую часть денег присвоили себе Романюта (350 млн рублей) и его сообщница Инесса Бранденбург (около 100 млн рублей).