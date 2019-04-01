В Екатеринбурге прошел пикет жителей дома на улице Амундсена против установки забора, из-за которого они лишаются доступа к детской площадке и лесному массиву. Ограждение поставила компания «Атомстройкомплекс», которая строит в этом месте жилой комплекс «Woods».
«Ребята из дома по улице Амундсена, 135 не могут попасть на свою детскую площадку из-за того, что дяди из „Атомстройкомплекса“ и городской администрации Екатеринбурга забрали лес и придомовые территории всего Академгородка под строительство элитного жилого комплекса», — заявил на своей странице в Facebook первый секретарь Свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев, присутствовавший на пикете.
В мэрии Екатеринбурга «URA.RU» сообщили, что ситуация находится на контроле у депутата гордумы Николая Смирнягина, а «Атомстройкомплекс» получил указанный участок на конкурсной основе. «Данный земельный участок был предоставлен застройщику в аренду в результате проведенного аукциона. Строительные работы ведутся на основании разрешений на строительство, выданных застройщику Министерством строительства Свердловской области», — сообщили в администрации.
Там также отметили, что после жалоб из-за стройки депутат Смирнягин договорился с застройщиком, что жителям дома Амундсена обеспечат доступ в проектируемый парк и на территорию детских площадок. В пресс-службе «Атомстройкомплекса» пообещали предоставить комментарий позднее.
В январе между жителями дома на Амундсена, 135 и охранниками «Атомстройкомплекса» произошла драка. Поводом к ней стал пожар в будке охранников.