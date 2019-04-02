Представитель Зеленского заявил о его готовности к встрече с Путиным и Трампом

Владимир Зеленский готов провести переговоры с президентами РФ и США Фото: страница Владимира Зеленского в Instagram

Кандидант в президенты Украины Владимир Зеленский, который лидирует в первом туре выборов главы государства, готов к переговорам с президентами России и США — Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом заявил представитель избирательного штаба претендента на пост украинского лидера Александр Данилюк.

«Готов однозначно. Тот, кто говорит, что Владимир Зеленский не компетентен, ну, давайте подождем и посмотрим на его команду: компетентна ли команда и президент, который ее создал, и тогда отпадут все вопросы» — приводит ТАСС слова Данилюка.

Первый тур президентских выборов на Украине состоялся 31 марта. По итогам подсчета 95,72% голосов, как напоминает RT, Зеленский набрал 30,22%, а Порошенко — 15,93%. Второй тур выборов состоится 21 апреля.