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В пермской колонии вынесли «Модный приговор». ФОТО

Ритис Бараускас
© Служба новостей «URA.RU»
02 апреля 2019 в 12:02
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Победители конкурса-дефиле среди осужденных «Модный приговор»ФОТО: ГУФСИН по Пермскому краю

Конкурс-дефиле «Модный приговор» прошел в женской исправительной колонии №18 Кунгура (Пермский край). Среди осужденных дам выбрали победительниц в номинациях «Мисс весна», «Мисс оригинальность» и «Зрительские симпатии».

«Специально для этого конкурса осужденные сами готовили наряды и даже придумывали для них названия. Свои идеи женщины держали в тайне друг от друга, чтобы личная презентация стала сюрпризом как для сокамерниц, так и для членов жюри. Также заключенные в свободное время учились красиво перемещаться по подиуму», — сообщили в пресс-службе ГУФСИН края.

«Мы даже не ожидали, что назвать победителей будет настолько сложно — мнения жюри разделились, но, к сожалению, выбрать нужно было только три лучших наряда. Все женщины вложили в свои работы душу и мастерство», — отметил начальник ИК № 18 Юрий Усольцев.

Имена победительниц ГУФСИН не называет. Сообщается, что в качестве призов женщины получили сладкие подарки. Как отразится победа в конкурсе на режиме содержания и сроке заключения, пенитенциарное ведомство не уточняет.

Участницы конкурса-дефиле среди осужденных «Модный приговор»
Фото: ГУФСИН по Пермскому краю
Победительница в номинации «Мисс весна»
ФОТО: ГУФСИН по Пермскому краю

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