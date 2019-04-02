Конкурс-дефиле «Модный приговор» прошел в женской исправительной колонии №18 Кунгура (Пермский край). Среди осужденных дам выбрали победительниц в номинациях «Мисс весна», «Мисс оригинальность» и «Зрительские симпатии».
«Специально для этого конкурса осужденные сами готовили наряды и даже придумывали для них названия. Свои идеи женщины держали в тайне друг от друга, чтобы личная презентация стала сюрпризом как для сокамерниц, так и для членов жюри. Также заключенные в свободное время учились красиво перемещаться по подиуму», — сообщили в пресс-службе ГУФСИН края.
«Мы даже не ожидали, что назвать победителей будет настолько сложно — мнения жюри разделились, но, к сожалению, выбрать нужно было только три лучших наряда. Все женщины вложили в свои работы душу и мастерство», — отметил начальник ИК № 18 Юрий Усольцев.
Имена победительниц ГУФСИН не называет. Сообщается, что в качестве призов женщины получили сладкие подарки. Как отразится победа в конкурсе на режиме содержания и сроке заключения, пенитенциарное ведомство не уточняет.