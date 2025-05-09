В Пермском крае за неделю клещи укусили тысячу человек

Роспотребнадзор: в Пермском крае от укусов клещей пострадало 2 233 человека
© Служба новостей «URA.RU»
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Среди пострадавших в Прикамье — 538 детей
Среди пострадавших в Прикамье — 538 детей Фото:

С начала сезона в медучреждения Пермского края поступило 2 233 обращения от жителей, которых укусили клещи, — сообщается на сайте регионального Управления Роспотребнадзора. Неделей ранее эта цифра составляла 1 252 человека. Среди пострадавших — 538 детей.

«По числу обращений лидирует Пермский муниципальный округ — 371, далее идет Пермь — 330, Краснокамский городской округ — 163, Чайковский городской округ — 133, Кунгурский муниципальный округ — 130, Кудымкарский муниципальный округ — 101», — сообщает ведомство.

По результатам лабораторных исследований клещей, снятых с пострадавших, в 40,4% клещи инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом, а в 0,4% — клещевым вирусным энцефалитом.

Ранее URA.RU сообщало, что делать при укусе клеща и куда его сдать на анализ. Если укус произошел вблизи населенного пункта, рекомендуется обратиться в ближайший травмпункт или поликлинику, где медработники проведут удаление клеща и назначат необходимую профилактику.

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С начала сезона в медучреждения Пермского края поступило 2 233 обращения от жителей, которых укусили клещи, — сообщается на сайте регионального Управления Роспотребнадзора. Неделей ранее эта цифра составляла 1 252 человека. Среди пострадавших — 538 детей. «По числу обращений лидирует Пермский муниципальный округ — 371, далее идет Пермь — 330, Краснокамский городской округ — 163, Чайковский городской округ — 133, Кунгурский муниципальный округ — 130, Кудымкарский муниципальный округ — 101», — сообщает ведомство. По результатам лабораторных исследований клещей, снятых с пострадавших, в 40,4% клещи инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом, а в 0,4% — клещевым вирусным энцефалитом. Ранее URA.RU сообщало, что делать при укусе клеща и куда его сдать на анализ. Если укус произошел вблизи населенного пункта, рекомендуется обратиться в ближайший травмпункт или поликлинику, где медработники проведут удаление клеща и назначат необходимую профилактику.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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