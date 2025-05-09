В Пермском крае за неделю клещи укусили тысячу человек

С начала сезона в медучреждения Пермского края поступило 2 233 обращения от жителей, которых укусили клещи, — сообщается на сайте регионального Управления Роспотребнадзора. Неделей ранее эта цифра составляла 1 252 человека. Среди пострадавших — 538 детей.
«По числу обращений лидирует Пермский муниципальный округ — 371, далее идет Пермь — 330, Краснокамский городской округ — 163, Чайковский городской округ — 133, Кунгурский муниципальный округ — 130, Кудымкарский муниципальный округ — 101», — сообщает ведомство.
По результатам лабораторных исследований клещей, снятых с пострадавших, в 40,4% клещи инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом, а в 0,4% — клещевым вирусным энцефалитом.
Ранее URA.RU сообщало, что делать при укусе клеща и куда его сдать на анализ. Если укус произошел вблизи населенного пункта, рекомендуется обратиться в ближайший травмпункт или поликлинику, где медработники проведут удаление клеща и назначат необходимую профилактику.
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