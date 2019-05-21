В МВД назвали самые опасные для водителей улицы Сургута

В Сургуте растет количество аварий на неосвещенных улицах Фото: Артем Ковтун © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) растет количество ДТП на неосвещенных улицах. Об этом говорится в аналитической записке городского УМВД (копия есть в распоряжении «URA.RU»).

В списке — 13 улиц, где отсутствует уличное освещение. Больше всего ДТП произошло на Пролетарском проспекте (от Геологической до Югорской) — 19, на проезде от Пролетарского до дома 23/6 по Университетской — 11 и на проезде от дома 37/1 по 30 лет Победы до дома 18 по Быстринской — 10 аварий. В перечне также улицы Трубная, Монтажная, Базовая, Андреевский проезд, проезд Мунарева и другие.

В статистике отмечается, что значительная часть правонарушений происходит в ночное время. «В период с 22 часов до 6 часов за четыре месяца 2019 года совершено 89 преступлений, что составляет 39,5% от общего числа совершенных преступлений», — говорится в документе.

Ранее «URA.RU» сообщало, что администрацию Сургута по решению суда (от 2015 года) обязали решить вопрос с уличным освещением и безопасностью пешеходных переходов. «Проблема действительно есть. Сейчас прорабатываются различные варианты и механизмы модернизации сетей уличного освещения. Это затронет и пешеходные переходы, и те участки дорог, которые указаны в требованиях суда и судебных приставов», — заявляли тогда в мэрии.

О необходимости модернизировать сеть уличного освещения говорил также замдиректора института территориального планирования «Урбаника» Федор Коньков, оценивая амбиции властей Сургута на достижение статус самого северного в России полумиллионника. «Уличное освещение позволяет менять уровень комфортности проживания, особенно, если мы говорим, что Сургут — это по факту макрорегиональная столица», — отмечал эксперт.