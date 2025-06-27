27 июня 2025
26 июня 2025

Жители ХМАО получили награды за помощь бойцам СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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На форуме награждены коллектив, организации и доброволец из Югры
На форуме награждены коллектив, организации и доброволец из Югры Фото:

В Екатеринбурге прошел форум «Патриоты Урала». На мероприятии за большую поддержку участников СВО были награждены коллектив, организации и доброволец из Югры, сообщили в правительстве региона.

«Югорчан наградили на форуме „Патриоты Урала“ в Екатеринбурге… Награды даны жителям и организациям автономного округа, которые внесли значительный вклад в поддержку участников специальной военной операции и членов их семей», — написано на сайте ведомства.

Так, на форуме были отмечены благотворительные фонды «Твори добро», «Бойцам Югры. Защитникам Отечества», организация помощи военнослужащим «Сбор города Ханты-Мансийска», а также коллектив Гуманитарного добровольческого корпуса. Помимо этого награда объявлена добровольцу Гумкорпуса Елене Валовой.

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В Екатеринбурге прошел форум «Патриоты Урала». На мероприятии за большую поддержку участников СВО были награждены коллектив, организации и доброволец из Югры, сообщили в правительстве региона. «Югорчан наградили на форуме „Патриоты Урала“ в Екатеринбурге… Награды даны жителям и организациям автономного округа, которые внесли значительный вклад в поддержку участников специальной военной операции и членов их семей», — написано на сайте ведомства. Так, на форуме были отмечены благотворительные фонды «Твори добро», «Бойцам Югры. Защитникам Отечества», организация помощи военнослужащим «Сбор города Ханты-Мансийска», а также коллектив Гуманитарного добровольческого корпуса. Помимо этого награда объявлена добровольцу Гумкорпуса Елене Валовой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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