27 июня 2025

На реке в ХМАО обнаружено тело 10-летнего ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Тело без признаков жизни из воды вытащили очевидцы
Тело без признаков жизни из воды вытащили очевидцы Фото:

В Сургутском районе ХМАО 28 июня на реке Большой Юган обнаружено тело 10-летнего ребенка. О трагедии корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе окружного Управления МЧС.

«Сегодня на реке Большой Юган в селе Угут Сургутского района, в воде, возле берега, обнаружено тело ребенка 2015 года рождения. Очевидцами тело извлечено из воды без признаков жизни», — говорится в сообщении ведомства.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работают правоохранители.

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В Сургутском районе ХМАО 28 июня на реке Большой Юган обнаружено тело 10-летнего ребенка. О трагедии корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе окружного Управления МЧС. «Сегодня на реке Большой Юган в селе Угут Сургутского района, в воде, возле берега, обнаружено тело ребенка 2015 года рождения. Очевидцами тело извлечено из воды без признаков жизни», — говорится в сообщении ведомства. Обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работают правоохранители.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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