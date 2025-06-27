На реке в ХМАО обнаружено тело 10-летнего ребенка

Тело без признаков жизни из воды вытащили очевидцы
В Сургутском районе ХМАО 28 июня на реке Большой Юган обнаружено тело 10-летнего ребенка. О трагедии корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе окружного Управления МЧС.
«Сегодня на реке Большой Юган в селе Угут Сургутского района, в воде, возле берега, обнаружено тело ребенка 2015 года рождения. Очевидцами тело извлечено из воды без признаков жизни», — говорится в сообщении ведомства.
Обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работают правоохранители.
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