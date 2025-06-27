В ХМАО 28 июня скончался заслуженный тренер России по боксу Евгений Киприянова. Трагическую новость в соцсети сообщила окружная федерация бокса.
«С большой грустью и прискорбием сообщаем о том, что сегодня перестало биться сердце замечательного человека, Заслуженного тренера России по боксу Евгения Михайловича Киприянова. Федерация бокса Югры, тренеры и боксеры, а также все спортивное сообщество в это тяжелое время скорбят вместе с семьей Евгения Михайловича», — сообщается в telegram-канале спортивной организации.
Евгений Киприянов жил и работал в Нижневартовске. Он внес существенный вклад в развитие отечественного бокса, а также воспитал целую плеяду замечательных боксеров.
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