27 июня 2025

В ХМАО ушел из жизни заслуженный тренер России по боксу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Известие о смерти спортсмена опубликовано 28 июня
Известие о смерти спортсмена опубликовано 28 июня Фото:

В ХМАО 28 июня скончался заслуженный тренер России по боксу Евгений Киприянова. Трагическую новость в соцсети сообщила окружная федерация бокса.

Евгений Михайлович умер 28 июня
Евгений Михайлович умер 28 июня
Фото:

«С большой грустью и прискорбием сообщаем о том, что сегодня перестало биться сердце замечательного человека, Заслуженного тренера России по боксу Евгения Михайловича Киприянова. Федерация бокса Югры, тренеры и боксеры, а также все спортивное сообщество в это тяжелое время скорбят вместе с семьей Евгения Михайловича», — сообщается в telegram-канале спортивной организации.

Евгений Киприянов жил и работал в Нижневартовске. Он внес существенный вклад в развитие отечественного бокса, а также воспитал целую плеяду замечательных боксеров.

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В ХМАО 28 июня скончался заслуженный тренер России по боксу Евгений Киприянова. Трагическую новость в соцсети сообщила окружная федерация бокса. «С большой грустью и прискорбием сообщаем о том, что сегодня перестало биться сердце замечательного человека, Заслуженного тренера России по боксу Евгения Михайловича Киприянова. Федерация бокса Югры, тренеры и боксеры, а также все спортивное сообщество в это тяжелое время скорбят вместе с семьей Евгения Михайловича», — сообщается в telegram-канале спортивной организации. Евгений Киприянов жил и работал в Нижневартовске. Он внес существенный вклад в развитие отечественного бокса, а также воспитал целую плеяду замечательных боксеров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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