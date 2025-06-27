Власти Ханты-Мансийска ввели новую награду для жителей

Депутаты думы Ханты-Мансийска поддержали инициативу о введении Почетного знака «За вклад в социально-экономическое развитие города». Об этом сообщил глава города Максим Ряшин.
«Сегодня состоялось 51-е заседание Думы Ханты-Мансийска — заключительное перед депутатскими каникулами... Депутаты поддержали введение Почетного знака „За вклад в социально-экономическое развитие города Ханты-Мансийска“» — написал Ряшин в своем telegram-канале.
Учреждение Почетного знака призвано повысить социальную значимость вклада активных жителей в развитие муниципалитета и мотивировать дальнейшую общественную и профессиональную активность. Награда будет выдаваться хантымансийцам, внесшим значительный личный вклад в развитие города, строительство важных социальных и промышленных объектов, внедрение передовых технологий и эффективных методов работы.
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