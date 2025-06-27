27 июня 2025
26 июня 2025

Власти Ханты-Мансийска ввели новую награду для жителей

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В Ханты-Мансийске появился Почетный знак «За вклад в социально-экономическое развитие города»
В Ханты-Мансийске появился Почетный знак «За вклад в социально-экономическое развитие города» Фото:

Депутаты думы Ханты-Мансийска поддержали инициативу о введении Почетного знака «За вклад в социально-экономическое развитие города».  Об этом сообщил глава города Максим Ряшин.

«Сегодня состоялось 51-е заседание Думы Ханты-Мансийска — заключительное перед депутатскими каникулами... Депутаты поддержали введение Почетного знака „За вклад в социально-экономическое развитие города Ханты-Мансийска“» — написал Ряшин в своем telegram-канале.

Учреждение Почетного знака призвано повысить социальную значимость вклада активных жителей в развитие муниципалитета и мотивировать дальнейшую общественную и профессиональную активность. Награда будет выдаваться хантымансийцам, внесшим значительный личный вклад в развитие города, строительство важных социальных и промышленных объектов, внедрение передовых технологий и эффективных методов работы.

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Депутаты думы Ханты-Мансийска поддержали инициативу о введении Почетного знака «За вклад в социально-экономическое развитие города».  Об этом сообщил глава города Максим Ряшин. «Сегодня состоялось 51-е заседание Думы Ханты-Мансийска — заключительное перед депутатскими каникулами... Депутаты поддержали введение Почетного знака „За вклад в социально-экономическое развитие города Ханты-Мансийска“» — написал Ряшин в своем telegram-канале. Учреждение Почетного знака призвано повысить социальную значимость вклада активных жителей в развитие муниципалитета и мотивировать дальнейшую общественную и профессиональную активность. Награда будет выдаваться хантымансийцам, внесшим значительный личный вклад в развитие города, строительство важных социальных и промышленных объектов, внедрение передовых технологий и эффективных методов работы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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