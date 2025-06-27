27 июня 2025

Команда ХМАО получила медаль чемпионата России по футзалу

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«Газпром-Югра» завершила матч с «Ухтой» со счетом 1:4
«Газпром-Югра» завершила матч с «Ухтой» со счетом 1:4 Фото:

Югорская команда мини-футбольного клуба «Газпром-Югра» стала серебряными медалистами чемпионата России по футзалу среди команд Суперлиги. Об этом сообщили сами спортсмены, поблагодарив болельщиков за поддержку и пообещав взять реванш в следующем сезоне.

«Становимся серебряными медалистами БЕТСИТИ Суперлиги. Спасибо за поддержку, вы самые лучшие. В следующем сезоне постараемся взять реванш», — написано в telegram-канале клуба.

«Газпром-Югра» завершила матч с «Ухтой» со счетом 1:4. При этом, основное время было сыграно в ничью (1:1). У победителей мячи забили Дмитрий Хусаинов, Фелипе Парадински, Тьяго Гуитта и Лукас Педала. В составе проигравших отличился Павел Карпов. Счет в серии до четырех побед стал 4-3 в пользу «Ухты».

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Югорская команда мини-футбольного клуба «Газпром-Югра» стала серебряными медалистами чемпионата России по футзалу среди команд Суперлиги. Об этом сообщили сами спортсмены, поблагодарив болельщиков за поддержку и пообещав взять реванш в следующем сезоне. «Становимся серебряными медалистами БЕТСИТИ Суперлиги. Спасибо за поддержку, вы самые лучшие. В следующем сезоне постараемся взять реванш», — написано в telegram-канале клуба. «Газпром-Югра» завершила матч с «Ухтой» со счетом 1:4. При этом, основное время было сыграно в ничью (1:1). У победителей мячи забили Дмитрий Хусаинов, Фелипе Парадински, Тьяго Гуитта и Лукас Педала. В составе проигравших отличился Павел Карпов. Счет в серии до четырех побед стал 4-3 в пользу «Ухты».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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