Команда ХМАО получила медаль чемпионата России по футзалу

Югорская команда мини-футбольного клуба «Газпром-Югра» стала серебряными медалистами чемпионата России по футзалу среди команд Суперлиги. Об этом сообщили сами спортсмены, поблагодарив болельщиков за поддержку и пообещав взять реванш в следующем сезоне.
«Становимся серебряными медалистами БЕТСИТИ Суперлиги. Спасибо за поддержку, вы самые лучшие. В следующем сезоне постараемся взять реванш», — написано в telegram-канале клуба.
«Газпром-Югра» завершила матч с «Ухтой» со счетом 1:4. При этом, основное время было сыграно в ничью (1:1). У победителей мячи забили Дмитрий Хусаинов, Фелипе Парадински, Тьяго Гуитта и Лукас Педала. В составе проигравших отличился Павел Карпов. Счет в серии до четырех побед стал 4-3 в пользу «Ухты».
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