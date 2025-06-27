В ХМАО водитель пытался разжалобить суд потерей работы, но все же был лишен прав

В Мегионе (ХМАО) местный житель был лишен водительского удостоверения. Мужчина просил назначить штраф в наказание, так как работает водителем и без документа лишится заработка. Однако суд приговор оставил в силе даже после подачи жалобы в вышестоящую инстанцию.
«Житель города Мегиона признан виновным, ему назначено административное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок один год. Просил постановление мирового судьи изменить, назначить наказание в виде административного штрафа, аргументируя это работой в должности водителя, что является его основным заработком», — сообщается в telegram-канале «Суды Югры».
Причиной отказа стало то, что санкция статьи, в которой обвинялся югорчанин, не предполагает наказание ниже, чем лишение прав. Решение вступило в законную силу.
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