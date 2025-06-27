Покупатель проблемного актива мэрии Сургута проходит по уголовному делу свидетелем

Инвестор, выкупивший агентство воздушных сообщений у властей Сургута, проходит свидетелем по уголовному делу, где фигурантами стали глава депимущества Алексей Дворников и бывший вице-мэр Виталий Шаров. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона.
«Силовики также провели следственные мероприятия у владельца компании „Север-Лес“ Василия Годвана. Для этого они ездили к нему в Нефтеюганск. Он проходит по делу Дворникова и Шарова свидетелем», — поделился инсайдер.
Сам бизнесмен в разговоре с URA.RU подтвердил, что пообщался со следователями и дал показания о том, как выкупал помещение на аукционе. «Сейчас там идет большой ремонт. Оно не продолжит функционировать в формате агентства воздушных сообщений. Само помещение будет сдаваться арендаторам», — прокомментировал предприниматель.
Ранее URA.RU сообщало об аресте главы депимущества Сургута Дворникова и бывшего вице-мэра Виталия Шарова арестовали на два месяца. Им вменяют злоупотребление должностными полномочиями.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!