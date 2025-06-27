27 июня 2025

Покупатель проблемного актива мэрии Сургута проходит по уголовному делу свидетелем

Следователи нагрянули в Нефтеюганск к бизнесмену Годвану перед арестами в мэрии
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Нефтеюганский бизнесмен Василий Годван проходит по делу сургутских чиновников свидетелем
Нефтеюганский бизнесмен Василий Годван проходит по делу сургутских чиновников свидетелем Фото:
новость из сюжета
Силовики устроили обыски в мэрии Сургута

Инвестор, выкупивший агентство воздушных сообщений у властей Сургута, проходит свидетелем по уголовному делу, где фигурантами стали глава депимущества Алексей Дворников и бывший вице-мэр Виталий Шаров. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона.

«Силовики также провели следственные мероприятия у владельца компании „Север-Лес“ Василия Годвана. Для этого они ездили к нему в Нефтеюганск. Он проходит по делу Дворникова и Шарова свидетелем», — поделился инсайдер.

Сам бизнесмен в разговоре с URA.RU подтвердил, что пообщался со следователями и дал показания о том, как выкупал помещение на аукционе. «Сейчас там идет большой ремонт. Оно не продолжит функционировать в формате агентства воздушных сообщений. Само помещение будет сдаваться арендаторам», — прокомментировал предприниматель.

Ранее URA.RU сообщало об аресте главы депимущества Сургута Дворникова и бывшего вице-мэра Виталия Шарова арестовали на два месяца. Им вменяют злоупотребление должностными полномочиями.

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Инвестор, выкупивший агентство воздушных сообщений у властей Сургута, проходит свидетелем по уголовному делу, где фигурантами стали глава депимущества Алексей Дворников и бывший вице-мэр Виталий Шаров. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона. «Силовики также провели следственные мероприятия у владельца компании „Север-Лес“ Василия Годвана. Для этого они ездили к нему в Нефтеюганск. Он проходит по делу Дворникова и Шарова свидетелем», — поделился инсайдер. Сам бизнесмен в разговоре с URA.RU подтвердил, что пообщался со следователями и дал показания о том, как выкупал помещение на аукционе. «Сейчас там идет большой ремонт. Оно не продолжит функционировать в формате агентства воздушных сообщений. Само помещение будет сдаваться арендаторам», — прокомментировал предприниматель. Ранее URA.RU сообщало об аресте главы депимущества Сургута Дворникова и бывшего вице-мэра Виталия Шарова арестовали на два месяца. Им вменяют злоупотребление должностными полномочиями.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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