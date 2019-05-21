В Тюменской области утвержден новый мэр

Депутаты думы Голышмановского городского округа единогласно проголосовали за Александра Ледакова Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Депутаты думы Голышмановского городского округа 21 мая единогласно утвердили на должность главы администрации Александра Ледакова. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона. Именно Ледакова в разговоре с «URA.RU» назвал своим преемником экс-глава городского округа Александр Желтоухов.

В заседании думы принял участие губернатор Тюменской области Александр Моор, который заявил, что выборы нового главы завершают процесс преобразования Голышмановского района в городской округ, начатый в сентябре 2018 года. «Повышение качества жизни наших земляков должно стать главной целью в работе избранного главы», — отметил чиновник.

Ледаков с 2009 года занимал должность замглавы Голышмановского района, курируя вопросы ЖКХ. До этого преподавал в местном педучилище и возглавлял Голышмановский агропедагогический колледж.

Срок полномочий бывшего главы Желтоухова был прекращен досрочно. По его словам, решение об отставке было согласовано с региональными властями заранее.