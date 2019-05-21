Глава Голышмановского городского округа Александр Желтоухов 21 мая уйдет в отставку. Об этом «URA.RU» сообщил источник в политических кругах региона.
«Сегодня в 16 часов состоится заседание конкурсной комиссии думы округа, на котором объявят нового главу. На заседание прибудет губернатор Александр Моор», — сообщает инсайдер. Сам Желтоухов в разговоре с агентством подтвердил факт отставки. По его словам, решение о досрочном прекращении его полномочий (срок истекал в мае 2020 года) было принято после преобразования Голышмановского района в городской округ в сентябре 2018 года.
«Сегодня будет окончательно сформировано правительство городского округа. Раз я обещал уйти — слово свое держу. Какая разница — годом раньше, годом позже», — заявил Желтоухов. По его информации, муниципалитет возглавил его бывший заместитель, курирующий ЖКХ, Александр Ледаков.
В пресс-службе губернатора Тюменской области подтвердили факт заседания комиссии, но сказали, что официальный комментарий смогут предоставить только по итогам заседания.