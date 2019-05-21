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В Тюменской области мэр досрочно уйдет в отставку. «Раз я обещал — слово свое держу»

Иван Чупров
© Служба новостей «URA.RU»
21 мая 2019 в 11:04
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Очередное заседание Тюменской областной думы. Тюмень, моор александр
Отставку главы округа примет губернатор Тюменской области Александр МоорФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Глава Голышмановского городского округа Александр Желтоухов 21 мая уйдет в отставку. Об этом «URA.RU» сообщил источник в политических кругах региона.

«Сегодня в 16 часов состоится заседание конкурсной комиссии думы округа, на котором объявят нового главу. На заседание прибудет губернатор Александр Моор», — сообщает инсайдер. Сам Желтоухов в разговоре с агентством подтвердил факт отставки. По его словам, решение о досрочном прекращении его полномочий (срок истекал в мае 2020 года) было принято после преобразования Голышмановского района в городской округ в сентябре 2018 года.

«Сегодня будет окончательно сформировано правительство городского округа. Раз я обещал уйти — слово свое держу. Какая разница — годом раньше, годом позже», — заявил Желтоухов. По его информации, муниципалитет возглавил его бывший заместитель, курирующий ЖКХ, Александр Ледаков.

В пресс-службе губернатора Тюменской области подтвердили факт заседания комиссии, но сказали, что официальный комментарий смогут предоставить только по итогам заседания.

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