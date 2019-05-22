Тюменские власти не собираются ремонтировать дорогу, на которой застряла скорая помощь

Машина скорой помощи не смогла проехать и застряла в грязи Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Дорогу по ул. Молодежной в деревне Ушакова (Тюменская область), где в выходные не смогла проехать машина скорой помощи и застряла в грязи, не будут ремонтировать в 2019 году. Об этом «URA.RU» рассказали в администрации района.

«Улица Молодежная входит в состав площадки индивидуального жилищного строительства деревни Ушакова № 8. Проектирование и строительство автомобильных дорог на этой площадке муниципальной программой на 2019 год не предусмотрены», — отметили в администрации.

Ранее «URA.RU» писало, что скорая помощь не смогла прибыть к пациентке в деревне Ушакова Тюменского района — машина застряла в грязи. Врачам пришлось пешком идти около километра до местной жительницы, которой потребовалась помощь. Жители отмечают, что это не первый случай, когда в одну из частей деревни Ушакова не могут проехать машины скорой помощи: подобные ситуации были в 2017 и 2018 годах.