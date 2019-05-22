Штаб Шипулина выработал рекомендации для всего избирательного округа Фото: Марина Молдавская © URA.RU

новость из сюжета Довыборы в Серовском округе в Госдуму

Свердловские власти озвучили свои рекомендации по праймериз (состоятся 26 мая) «Единой России», которые проведут для довыборов в Серовском избирательном округе. Основные задачи и советы прозвучали вечером 21 мая на заседании областного штаба, где присутствовали вице-губернатор Сергей Бидонько, директор департамента внутренней политики Антон Третьяков, глава реготделения «Единой России» Виктор Шептий, политтехнологи и руководители муниципалитетов.

Тон совещания оказался напряженным, признаются отдельные его участники, из-за ситуации с несанкционированными протестами против строительства собора Святой Екатерины в сквере Екатеринбурга. «Ощущение было, что на нас отвлеклись, на минуту оставив главную проблему, чтобы сразу к ней вернуться. Но это можно понять», — уточнил один из присутствовавших на встрече.

Дольше всех штаб продлился для руководства администрации Серова (самого большого муниципалитета в округе) — чиновников попросили остаться и на второй день. С самого утра 22 мая у них снова состоялось отдельное совещание в резиденции.

Главной и основной рекомендацией стала банальность. «Дословно Бидонько было сказано: будете делать так, как мы [областная администрация] сказали — будет вам успех. Не будете выполнять наши рекомендации — вас ждет провал», — объяснил еще один участник заседания штаба.

По его словам, был установлен целевой показатель явки в 5-7%. «Решено запустить мобилизатор и гнать на праймериз всех бюджетников. И совершенно плевать на протестную ответку — на праймериз сгонят всех, у кого ЕГЭ, дачи, картошка — уже на выборы люди придут злые и результат дадут совсем другой. А ответственность, уже сказали, что повесят на глав», — объяснил собеседник.

При этом руководство штаба также запретило любые мероприятия по материальной мотивации жителей на участие в праймериз. «Это бросает тень на нашего честного и открытого кандидата», — мотивировали такое решение региональные чиновники.

Досталось и крупнейшим ФПГ, присутствующим в избирательном округе. Те предпочли самостоятельно работать с главами и использовать собственных технологов, но от обладминистрации на этот счет поступило строгое указание: «Никаких несогласованных с центром технологических ходов, а уж тем более провокаций не допускать. Кампания должна идти без малейших намеков на то, что может стать общественно резонансным».

Со стороны глав поступила рекомендация избежать частого появления Антона Шипулина в городах Серовского округа. «Частые приезды дадут отрицательный результат. Сейчас он в диковинку, как олимпийский чемпион, звезда и повод для селфи, а если станет частым гостем, люди начнут спрашивать по конкретной проблематике, а тут он пустой», — пояснил инсайдер.

Рассказывать что-либо официально участники штаба категорически отказались.