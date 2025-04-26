26 апреля 2025

Центр Екатеринбурга перекрыли на полдня ради спортсменов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В забеге приняли участие больше 400 человек
В забеге приняли участие больше 400 человек Фото:

В Екатеринбурге прошло открытие 86-й легкоатлетической эстафеты «Весна Победы». Забег, в котором приняли участие более 400 человек, стартовал после традиционного залпа. Корреспондент URA.RU побывал на торжественной церемонии, которая состоялась на территории «Екатеринбург Арены».

«Мы отдаем дань уважения труженикам тыла, ветеранам войны. Я уверен, что начало спортивного праздника позволит нам увидеть новых звезд на спортивной арене. Удачи! С праздником! С наступающим Днем Победы, друзья!», — сказал на церемонии открытия министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

Эстафета продлится до 15:00. На каких улицах будет перекрыто движение — в материале URA.RU.

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В Екатеринбурге прошло открытие 86-й легкоатлетической эстафеты «Весна Победы». Забег, в котором приняли участие более 400 человек, стартовал после традиционного залпа. Корреспондент URA.RU побывал на торжественной церемонии, которая состоялась на территории «Екатеринбург Арены». «Мы отдаем дань уважения труженикам тыла, ветеранам войны. Я уверен, что начало спортивного праздника позволит нам увидеть новых звезд на спортивной арене. Удачи! С праздником! С наступающим Днем Победы, друзья!», — сказал на церемонии открытия министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт. Эстафета продлится до 15:00. На каких улицах будет перекрыто движение — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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