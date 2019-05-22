Крупнейшего риелтора Тюмени обвинили в блокировке сделок конкурентов

Глава «Этажей» Ильдар Хусаинов отрицает обвинения в давлении на коллег Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Риелторская компания «Этажи» блокирует сделки более мелких агентств недвижимости. Об этом «URA.RU» сообщил источник в строительной сфере. Якобы крупный риелтор «мстит» своим коллегам за то, что они продолжают работать с застройщиками, которым «Этажи» объявили бойкот из-за отказа строителей платить агентам комиссию.

«На рынке часто бывают совместные сделки, когда у одного агентства есть покупатель, а у другого продавец. „Этажи“ зачастую отказывают коллегам в продаже квартиры, которая есть у них в базе. Или наоборот — не показывают своему клиенту подходящую недвижимость, которую предлагает другой риелтор», — утверждает собеседник. По его словам, у «Этажей» крупнейшая база вторичной недвижимости в регионе, и получить к ней доступ можно только одним способом — присоединиться к бойкоту.

Руководитель «Этажей» Ильдар Хусаинов заявил «URA.RU», что его компания всегда поддерживает единые правила проведения совместных сделок. «Скорее всего, эти агенства (которые обвиняют „Этажи“ — прим. ред.) просто не соответствуют стандартам. Не потому, что они с кем-то работают или не работают, а потому, что имеют отрицательную репутацию», — прокомментировал бизнесмен.

В Тюмени с начала года не утихает конфликт между риелторами и частью застройщиков. Причиной стало понижение комиссионных для агентств недвижимости. Ранее наше агентство сообщало, что несколько строительных компаний региона перешли на новую схему работы, по которой клиенты, покупающие квартиры напрямую (минуя агентов), получают скидку 2%.