По словам автора видео, «матч» продолжался около часа Фото: Илья Московец © URA.RU

В Надыме (ЯНАО) строители, которые должны восстанавливать бульвар Стрижова, вместо работы играли в футбол. Видеозапись в группе «ЗЛОЙ И ДОБРЫЙ НАДЫМЧАНИН» социальной сети «ВКонтакте» опубликовал Виктор Тазин. Местные жители по-разному оценили происходящее на кадрах ролика.

«Все, что на видео, продолжалось около часа. Потом подъехал самосвал, и они все пошли к нему. Если они так будут работать и дальше — ходить гулять, то реконструкция закончится ближе к новому году», — написал Тазин. На кадрах видно, как трое рабочих играют в футбол на спортивной площадке.

В комментариях под записью пользователи попытались защитить строителей. «Я не понимаю, что плохого в том, что они немного поиграли, расслабились, отдохнули? Все же подъехал самосвал, и они пошли работать», — отметила Аня Забродина. «Что не отдых то активный, что не праздник то спортивный!» — добавил Виталий Смирнов. «У меня вопрос: а что тут такого? Они бухают? Спят на работе? Чего зацепились за них?» — спросила Аленка Ежиковна.

В беседе с корреспондентом «URA.RU» начальник участка, где работают строители, Василий Новичихин сообщил, что ситуация сама по себе позитивная. «Мне кажется, это, наоборот, позитивно. Хорошо, что не курят! Есть моменты, когда подход машины ждут. А таких моментов, когда простой и ничего не делают — не бывает. Мне кажется, наказывать не за что», — отметил Новичихин. Он добавил, что работы по реконструкции бульвара должны завершиться в сентябре этого года. Отклонений от графика нет, и команда работает с опережением сроков. Однако окончательный результат зависит от погоды, добавил начальник участка.

Видео: Виктор Тазин, VK