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Бывший член команды Тунгусова выиграл праймериз на довыборы в свердловское Заксобрание

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
27 мая 2019 в 01:36
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Годовое общее собрание СОСПП в Президентском центре Б.Н. Ельцина. Екатеринбург , смирнов владимир
Владимир Смирнов набрал наибольшее количество голосов в ходе праймеризФото: Анна Майорова © URA.RU

Депутат Екатеринбургской городской думы Владимир Смирнов одержал победу на праймериз «Единой России» на довыборы депутата Заксобрания по Орджоникидзевскому округу.

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За Смирнова проголосовали 4 110 человек. Тренер-преподаватель Кирилл Перов заручился поддержкой 985 человек, педагог-психолог Мария Харисова — 889, бывший директор екатеринбургского ЦПКиО Владимир Черменинов — 853, пенсионер Сергей Шестаков — 815, а безработный Вячеслав Бисеров — 468.

До осени прошлого года, как ранее сообщало «URA.RU», Смирнов входил в команду бывшего первого заместителя губернатора Владимира Тунгусова, который конфликтовал с окружением главы региона и новым мэром Екатеринбурга Александром Высокинским. Однако, по сообщал нам источник в мэрии, в начале 2019 года депутат договорился о работе с губернаторской командой.

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