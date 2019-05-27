Бывший член команды Тунгусова выиграл праймериз на довыборы в свердловское Заксобрание

Депутат Екатеринбургской городской думы Владимир Смирнов одержал победу на праймериз «Единой России» на довыборы депутата Заксобрания по Орджоникидзевскому округу.
За Смирнова проголосовали 4 110 человек. Тренер-преподаватель Кирилл Перов заручился поддержкой 985 человек, педагог-психолог Мария Харисова — 889, бывший директор екатеринбургского ЦПКиО Владимир Черменинов — 853, пенсионер Сергей Шестаков — 815, а безработный Вячеслав Бисеров — 468.
До осени прошлого года, как ранее сообщало «URA.RU», Смирнов входил в команду бывшего первого заместителя губернатора Владимира Тунгусова, который конфликтовал с окружением главы региона и новым мэром Екатеринбурга Александром Высокинским. Однако, по сообщал нам источник в мэрии, в начале 2019 года депутат договорился о работе с губернаторской командой.