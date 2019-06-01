Россияне не поверили в преимущества отмены внутрисетевого роуминга

Абоненты уверены, что качество связи лучше не станет, а цены продолжат расти Фото: Александр Мамаев © URA.RU

С сегодняшнего дня на всей территории России отменяется внутрисетевой роуминг. Сами россияне без оптимизма встретили новость, посчитав, что никаких положительных изменений не последует

«Операторы ввели тарифы с ежемесячной абонентской платой и теперь получают сверхдоходы независимо от качества связи», — так прокомментировал в Twitter сообщение правительства РФ автор аккаунта «Чистый город Тула‏». Свою точку зрения комментатор объяснил тем, что базовые станции сотовой связи отключены — «вот и суперэкономия на электроэнергии, а на абонентов плевать, деньги-то с них получены».

С этой точкой зрения согласился и пользователь Денис Сухов. «Большая четверка ничего не потеряет», — предположил комментатор.

Некоторые и вовсе уверены: в скором времени стоит ожидать повышения стоимости услуг связи. «На сколько подорожает этот решительный шаг навстречу народу?» — спрашивает Ar Ko‏. «Отменили сейчас, а тарифы подняли заранее. И кто выиграл? Кто роумингом пользовался. Кто проиграл? Кто им не пользовался», — оставил свой комментарий пользователь МС.

Объяснение этому россияне нашли простое. «Качают деньги из людей, — подписался под новостью „URA.RU“ анонимный комментатор. — Уже подняли тарифы все операторы, как только заговорили об отмене роуминга!».

Постановление правительства РФ об отмене внутрисетевого роуминга подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. По словам главы правительства, доступная связь с родными является необходимой вещью для россиян, а сотовые операторы уже фактически перешли на новые стандарты работы, что сделало поездки по стране более комфортными, напоминает «Утро.ру».