Доллар начал расти после исторического решения в США

Доллар начал расти после решения РФС Фото: Александр Константинов © URA.RU

Курс доллара показал рост к мировым валютам после решения Федеральной резервной системы (ФРС) США снизить базовую ставку. Подобное решение ФРС приняла впервые за 10 лет.

Ставка снижена на 25 базисных пунктов: с 2,25—2,5% до 2—2,25%. Решение в ФРС приняли «в связи с последними глобальными изменениями перспектив развития экономики», приводит сообщение американского регулятора RT.

На данный момент курс евро к доллару снижался до 1,11 доллара за евро, а курс доллара к иене — до 108,73 иены, отмечает «Газета.Ru». До данным РБК, ФРС будет готов понизить ставку второй раз подряд.