Церковь сделала замечание пермскому священнику, который оскорбил защитников Навального

Андрей Литовка обещал наказать комментаторов своих постов Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

Председатель епархиального суда Русской православной церкви (РПЦ) Владимир Гамарис попросил секретаря Пермской епархии Андрея Литовку быть сдержанным в своих высказываниях. Так Гамарис отреагировал на комментарии коллеги, который ранее написал одному из своих подписчиков: «Будешь хулить церковь — поймаю и посажу». Обсуждение шло в Facebook под записью о блогере Алексее Навальном.

«Батюшка, по сути вы правы, а по форме — нет. Сдерживайте эмоции. Иначе вместо пользы будет вред», — написал Гамарис на странице Литовки в Facebook, где последний называл других пользователей соцсети «засранцами», «тупыми» и «гадами».

Вызвавшие резонанс высказывания Литовки написаны под постом про блогера Алексея Навального после задержания последнего. Сам представитель пермской епархии объяснил «URA.RU», что написанное — это его личное мнение. Агентство также обратилось за комментарием к руководителю пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Кирилла Александру Волкову. На момент публикации он на звонок и СМС корреспондента не ответил.