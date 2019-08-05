Медведева попросили оставить россиян моложе 25 лет без кредитов на гаджеты, автомобили и отдых

Россиянам моложе 25 лет следует выдавать кредиты только на образование и покупку жилья, а остальные виды займов следует запретить. С таким предложением выступил депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров. Инициативу он направил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву.
Едва достигшие совершеннолетия люди злоупотребляют кредитами, тратят заемные деньги на ненужные вещи — гаджеты, автомобили и отдых, считает Петров. По его словам, такая ситуация подстегивает банки к «заманиванию» молодых людей в «кредитное рабство». Депутат отмечает, что больше половины россиян моложе 25 лет так или иначе являются должниками банков, пишет РИА «Новости».
Складывающаяся ситуация негативно влияет на интересы государства в части поддержки института брака, деторождения и инвестиций в будущее страны, утверждает Петров. «Прошу вас рассмотреть вопрос о применении комплекса мер по ограничению выдачи банками потребительских и так называемых микрокредитов молодежи, не достигшей 25-летнего возраста», — отмечается в обращении Петрова.
Ранее Объединенное кредитное бюро (ОКБ) сообщало, что в первом полугодии 2019 года увеличилось число отказов в выдаче кредитов россиянам, напоминает «Утро.ру». Доля одобренных сделок составила всего 32%, что на 11% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. В число самых закредитованных регионов, по оценкам ОКБ, входят Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Свердловская область, добавляет «Ридус».