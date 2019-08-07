На Донбассе в ближайшие часы прогнозируют начало «страшной бойни»

В ДНР готовятся к нападению со стороны украинской армии Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

В самое ближайшее время украинская армия может устроить настоящую бойню на Донбассе. Об этом «URA.RU» заявил глава Центра изучения проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин. По его словам, в пользу такого сценария говорят разрозненные разведпризнаки.

«Я предполагаю, что Киев может пойти на то, чтобы вновь развязать кровопролитную войну, страшную бойню на Донбассе. Видимо, они хотят „оживить“ законсервированный конфликт», — предположил собеседник агентства. По словам Жилина, украинская армия уже предстоящей ночью «может шарахнуть так, что мало не покажется». «ДНР будет вынуждена ответить, и война начнется с новой силой», — предположил эксперт. Он также сообщил что его источники в украинской армии также подтвердили возможность начала нового военного конфликта.

Ранее пресс-служба Народной милиции ДНР сообщила, что вооруженные силы Украины готовятся к активным боевым действиям против Донецкой Народной Республики. Так, под Мариуполем украинские войска уже приведены в высшую степень боеготовности. Представители ДНР сообщили о выходе на огневые позиции 152 и 122-миллиметровых артиллерийских установок в районах, подконтрольных киевским силовикам. Отмечается также, что полк «Азов» (организация запрещена в РФ) поднят в Мариуполе по тревоге.