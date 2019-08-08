Машина спецназа протаранила ворота резиденции экс-президента Киргизии

Машина с сотрудниками спецназа МВД Киргизии протаранила ворота резиденции бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш под Бишкеком. По данным СМИ, в операции по задержанию Атамбаева задействованы порядка шести тысяч силовиков, которым противостоят сторонники экс-главы государства.
В доме экс-лидера Киргизии начался пожар. При этом премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев и заместитель министра внутренних дел страны Суйун Омурзаков на внеочередном заседании парламента сообщили, что не знали о новом штурме дома бывшего президента. Всего в результате столкновений правоохранительных органов со сторонниками Атамбаева пострадали 43 человека, один из спецназовцев скончался, передает
Ранее сообщалось, что парламент Киргизии лишил Атамбаева неприкосновенности и обвинил его в причастности к коррупции. Экс-президент трижды проигнорировал приглашение МВД прийти на допрос по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, после чего было принято решение задержать бывшего главу страны.