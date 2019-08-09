Медведев на месте разобрался в политической ситуации Киргизии: «Страна исчерпала лимит на революции»

Дмитрий Медведев: «События с арестом экс-президента республики могут ударить по огромному числу граждан Киргизии» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Штурм резиденции экс-президента Киргизии

Премьер-министр России Дмитрий Медведев, прибывший днем в Киргизию, заявил, что задержание бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева — это внутреннее дело страны. Однако он подчеркнул, что Россия не может относиться к происходящему безучастно.

«Очевидно, что в XXI веке свой лимит на революции, как принято говорить, Киргизия уже исчерпала, и будет очень плохо, если подобного рода события приведут к политической, а стало быть, и экономической нестабильности в стране», — приводит слова Медведева ТАСС. Он считает, что эти события могут ударить по огромному числу граждан Киргизии и по Евразийскому проекту.

По словам российского премьера в Москве пристально следят за развитием событий в Киргизии. Он отметил, что провел переговоры на тему задержания экс-президента с киргисским коллегой Мухамметкалыем Абылгазиевым, на 9 августа у него запланирована встреча с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. «Естественно, мы этих вопросов тоже коснемся», — отметил премьер РФ.

Медведев выразил надежду, что дальнейшие действия в отношении экс-президента Киргизии будут происходить в соответствии с уголовным и уголовно-процессуальным кодексом страны, а также Конституцией республики.

Экс-кс-президент Атамбаев сдался властям после того, как спецназ дважды штурмовал его резиденцию в Чуйской области, напоминает RT. По последним данным в ходе штурмов пострадали около 90 человек.