Губернатор ослабил челябинское министерство ради новой структуры

Министра имущества Алексея Бобракова лишили части полномочий и подчиненных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области теряет полномочия в сфере недропользования и будет именоваться «министерством имущества». Соответствующее постановление подписал врио губернатора Алексей Текслер.

Из положения о ведомстве исключаются пункты, содержащие упоминания о недропользовании и природных ресурсах. Основными задачами ведомства остаются выработка единой политики в сфере имущественных и земельных отношений, управление имуществом региона и представление соответствующих интересов области в судах, следует из документа, опубликованного на официальном портале деловой информации.

Изменения произведены в связи с появлением в структуре правительства нового ведомства — министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов. Вместе с полномочиями ему передали часть сотрудников минимущества, работающих в управлении природных ресурсов, контролирующим сферу недропользовании и выдающим соответствующие лицензии.