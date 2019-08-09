Опубликованы фото самых необычных могил воров в законе

Журналисты составили список самых странных надгробий криминальных авторитетов, похороненных на территории бывшего Советского Союза. В отличие от традиционных для воровского мира роскошных захоронений нетипичные могилы выглядят скромно.
В списке самых странных памятников авторитетам — скромные надгробия на могилах Льва Генкина (Лева), Худо Гасояна (Худо Саратовского), Малхаза Миндадзе (Малхаз), сообщает «Экспресс-Газета». Отмечается, что очень скромно выглядит бюст на могиле едва ли не единственной в криминальной истории бывшего Союза женщины-авторитета Калины Никифоровой (Калины).
Некоторые из могил выглядят далеко не бедно, но обращают на себя внимание непривычной для надгробия формой. Например, памятник Александру Кочеву (Вася Корж, похороненный в Харькове, Украина), скульптор изобразил авторитета в типичной позе уголовника — с сигаретой и на корточках. Надгробие Гочи Чихладзе (Чиа) выполнено в форме сердца.
Ряд могил отличаются тем, что воры в законе изображены на памятниках с женами или подругами. Причем изображенная на памятнике Худо Саратовскому (похоронен в Тбилиси, Грузия) супруга авторитета на момент установки надгробия пребывала в добром здравии.