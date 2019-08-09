Опубликованы фото самых необычных могил воров в законе

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Кладбища Депутаты Челябинск, могила, исайчук илья, митрофановское кладбище
Надгробия некоторых авторитетов выглядят либо скромно, либо необычноФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Противостояние воров в законе

Журналисты составили список самых странных надгробий криминальных авторитетов, похороненных на территории бывшего Советского Союза. В отличие от традиционных для воровского мира роскошных захоронений нетипичные могилы выглядят скромно.

В списке самых странных памятников авторитетам — скромные надгробия на могилах Льва Генкина (Лева), Худо Гасояна (Худо Саратовского), Малхаза Миндадзе (Малхаз), сообщает «Экспресс-Газета». Отмечается, что очень скромно выглядит бюст на могиле едва ли не единственной в криминальной истории бывшего Союза женщины-авторитета Калины Никифоровой (Калины).

Некоторые из могил выглядят далеко не бедно, но обращают на себя внимание непривычной для надгробия формой. Например, памятник Александру Кочеву (Вася Корж, похороненный в Харькове, Украина), скульптор изобразил авторитета в типичной позе уголовника — с сигаретой и на корточках. Надгробие Гочи Чихладзе (Чиа) выполнено в форме сердца.

Ряд могил отличаются тем, что воры в законе изображены на памятниках с женами или подругами. Причем изображенная на памятнике Худо Саратовскому (похоронен в Тбилиси, Грузия) супруга авторитета на момент установки надгробия пребывала в добром здравии.

Фото: YouTube, скриншот
Фото: primecrime.ru
Фото: amp96.ucoz.ru
Фото: YouTube, канал «Все о тюрьме»
Фото: YouTube, скриншот

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