Экс-президента Киргизии подозревают в коррупции по делу вора в законе

Арестованного экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева заподозрили в коррупции по делу местного криминального авторитета. Об этом рассказал адвокат бывшего киргизского лидера Сергей Слесарев.
«Атамбаеву предъявили уведомление в подозрении в организации коррупции по уголовному делу Азиза Батукаева», — приводит ТАСС слова Слесарева. Дело в том, что в 2013 году Батукаев был незаконно освобожден из тюрьмы. Поводом для выхода из колонии стало, по предварительной информации, поддельное заключение врачей о наличии у криминального авторитета неизлечимого онкологического заболевания.
Когда в 2018 году правоохранительные органы Киргизии начали разбираться в истории с освобождением Батукаева, были задержаны экс-министр здравоохранения страны Дамира Сагинбаева, бывший вице-премьер Шамиль Атаханов и даже глава киргизской службы исполнения наказаний Зарылбек Рысалиев. Теперь силовики считают, что и Атамбаев был причастен к освобождению вора в законе.
Резиденцию Атамбаева бойцы спецназа взяли штурмом 7 августа. Во время операции пострадали 43 человека, а один из силовиков погиб. Экс-президента Киргизии задержали, а позже — арестовали до 26 августа, напоминает агентство Nation News. Его подозревают в коррупции и связях с верхушкой криминального мира страны. Сотрудничать со следствием Атамбаев отказался, уточняет RT.