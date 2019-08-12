Мэрия Екатеринбурга выполнит просьбу омбудсмена Мерзляковой стоимостью в сотни млн рублей

Мэрия Екатеринбурга изучает возможность вернуть безлимитный проезд для пенсионеров в Екатеринбурге. С просьбой рассмотреть этот вопрос к главе города Александру Высокинскому обратилась уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.
«В адрес уполномоченного поступают обращения пенсионеров, которые не согласны с исключением проезда в метрополитене из безлимитного тарифа проездных билетов (Е-карта). Обращаются те, для кого использование городского транспорта связано с продолжением активной жизни в пенсионном возрасте», — говорится в официальном сообщении на сайте омбудсмена, которая попросила мэра внести изменения в нормативные акты.
Глава Екатеринбурга уже отреагировал на письмо. «Мы ищем возможность, чтобы помочь. Рабочая группа под руководством замглавы Екатеринбурга Алексея Бубнова работает. Решение предложим», — рассказал «URA.RU» Александр Высокинский. Алексей Бубнов подтвердил, что «задачу в работу получил и занимается поиском решения».
Вопрос компенсации проезда пенсионеров актуализировался в мае, когда стоимость жетона в метро выросла с 28 до 32 рублей. С этими нововведениями были упразднены единые тарифы, по которым можно было ездить во всех видах общественного транспорта. По предварительным оценкам, чтобы компенсировать проезд пенсионеров в метро (сегодня они имеют 20 льготных поездок на иных видах общественного транспорта) потребуется сумма в несколько сотен миллионов рублей.