Уральский Сбербанк обвинил застройщиков в искусственном повышении цен на жилье

Цены на жилье на Урале растут из-за маркетинговых кампаний застройщиков, заявили в Сбербанке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Причина роста цен на жилье на Урале — маркетинговая политика застройщиков. Об этом на заседании правительства Свердловской области 15 августа сказал зампредседателя уральского банка Сбербанка России Андрей Волчик.

«Как мы помним, когда вводилась схема с эскроу-счетами, все опасались, что вырастут цены на недвижимость. Все говорили, что себестоимость вырастет, застройщики будут вынуждены кредитоваться в больших объемах и это скажется на ценах на жилье. Так вот, эскроу-счета еще практически не введены, инфраструктура создана, 162 счета открыто на середину августа, а цены выросли на 10%. Наши застройщики настолько разогрели рынок информационными сообщениями и маркетинговыми кампаниями, говорили покупайте сейчас, потом будет дороже и вот дороже стало», — сказал Волчик.

Свердловские застройщики действительно разогревали ситуацию заранее, утверждая, что после реформы долевого строительства начнется массовое закрытие строительных компаний, в том числе, бизнеса, работающего за пределами Екатеринбурга (а значит, с низкими ценами), поскольку после перехода на эскроу-счета такие предприятия не смогут получить финансирование от банков.